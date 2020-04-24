В России вновь зафиксирован суточный прирост числа случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В России выявили за последние сутки 5849 заболевших COVID-19, сообщается на сайте федерального штаба. Прирост заболевших снова ускорился – 23 апреля оперштаб отчитался о 4774 новых случаях заражения коронавирусом после прироста в 5236 пациентов днем ранее. Число заразившихся коронавирусом в России с начала эпидемии выросло до 68,622 человек.

Большинство заболевших (54%) – в Москве. Число заразившихся коронавирусом москвичей за сутки выросло на 2957 до 36,897 человек, пишут «Ведомости».

Вылечились от коронавируса уже 2735 человек в Москве и 5568 в России. Умерли в России 615 пациентов с коронавирусом. За сутки число умерших выросло на 60 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России провели уже более 2.5 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 сегодня находятся 161,000 человек.

Москва еще не вышла на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил 23 апреля мэр столицы РФ Сергей Собянин. «Более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли», – сказал он.

Россия занимает десятое место в мире по заболеваемости коронавирусом, по последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, но второе место по числу новых случаев заражения коронавирусом, по данным Worldometers за 23 апреля.