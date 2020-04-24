Трюдо: Мы никогда не должны забывать жертв Геноцида армян
24 апреля 2020 - 19:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с посланием по случаю 105-й годовщины Геноцида армян, отметив, что «мы никогда не должны забывать жертв Геноцида армян».
«Сегодня мы присоединяемся к армянским общинам в Канаде и во всем мире, чтобы почтить и воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян – темного периода истории, который мы никогда не должны забывать.
В этот торжественный день мы воздаем должное тем, кто несправедливо пострадал и погиб в этот трагический период. Мы также чтим их потомков, в том числе канадцев армянского происхождения, которые так много сделали для укрепления нашей страны», - говорится в послании Трюдо.
Премьер Канады отметил, что признавая силу и дух армянского народа, «с надеждой смотрим в будущее в условиях мира и взаимного уважения».
«Ненависть и насилие никогда не должны встречать с равнодушие. Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность построению мира, в котором каждый может чувствовать себя в безопасности от дискриминации и преследований – независимо от того, кто они, откуда они или во что они верят», - говорится в послании премьера.
Трюдо также сделал соответствующую запись в своем микроблоге в Twitter.
105-летие Геноцида армян проходит без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Вместо посещения мемориала армяне во всем мире смогут почтить память жертв Геноцида армян 1915 года, не выходя из дома и отправив СМС со своим именем. Жители Армении смогут отправить СМС на короткий номер 1915 и вечером увидеть свои имя и фамилию, высвеченные на колоннах мемориала в Цицернакаберде. А армяне диаспоры могут отправить СМС на номер +374 33 1915 00. С каждого номера можно отправить максимум 5 имен и фамилий, сообщения не должны содержать другую информацию.
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