Солист System of a Down написал песню на стихи премьера Армении

Солист System of a Down написал песню на стихи премьера Армении
25 апреля 2020 - 15:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян написал песню на стихи премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Пашинян, поблагодарив музыканта.

Песня называется «Айастан» («Армения»).

«Благодарен Сержу Танкяну за написание прекрасной песни на мое стихотворение. Республика Армения должна существовать на планете Земля вечно. Поздравляю с Днем гражданина», – отметил премьер-министр.

В свою очередь Танкян отметил, что все вырученные от песни средства будут переданы в армянский фонд «Мой шаг».

«Нашей целью было создать песню, которая прославит армянский победоносный дух и вберет в себя прошлое, настоящее и будущее нашего народа », - написал Танкян.

Армения впервые отметила День гражданина 27 апреля 2019 года.

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