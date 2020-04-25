ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 180 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 180 раз
25 апреля 2020 - 16:43 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 19 по 25 апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 180 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3500 выстрелов.

В Минобороны НКР напомнили, что 21 апреля, около 13:07, подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в южном направлении Армии обороны НКР, заметив проникновение азербайджанского беспилотного летательного аппарата типа ORBITER в воздушное пространство Арцаха, были приведены к соответствующему уровню боевой готовности и в результате грамотных действий сбили его на границе.

Передовые подразделения Армии обороны НКР полностью владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой и предпринимают необходимые шаги для обеспечения надежной защиты воздушных и сухопутных границ НКР.

21 апреля состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, которая была проведена при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Участники обсудили ситуацию в регионе, сложившуюся в результате распространения коронавируса, подчеркнув, что с этим новым вызовом сталкиваются все народы региона, независимо от политических границ. Были затронуты недавние события в регионе.

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