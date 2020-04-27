В китайском Ухане выписали последнего пациента с коронавирусом

В китайском Ухане выписали последнего пациента с коронавирусом
27 апреля 2020 - 12:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Все пациенты, у которых был обнаружен коронавирус, вылечились и выписаны из больниц китайского Уханя, откуда началось распространение инфекции. Об этом 26 апреля сообщил представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

«Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией», — заявил он, пишут «Известия».

В начале апреля китайские власти начали открывать границы Уханя после карантина, который был введен еще в январе. Так, 8 апреля было восстановлено железнодорожное и авиасообщение. К привычной жизни начали возвращаться и местные жители. В частности, горожане стали активно подавать заявления на регистрацию брака.

Именно в Ухане в декабре 2019 года выявили нулевого пациента, который заразился коронавирусом. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Всего в Китае коронавирус обнаружен у свыше 82,000 человек, скончались около 4600 человек.

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