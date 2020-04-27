Прием номинаций на премию «Аврора» - 2021 уже открыт

PanARMENIAN.Net - 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян, гуманитарная инициатива «Аврора» официально объявила о начале приема номинаций на премию «Аврора» – 2021 и призвала всех выдвигать кандидатуры выдающихся гуманитарных деятелей. В том числе предлагается номинировать героев, сражающихся на передовой пандемии коронавируса. Прием номинаций закроется 31 октября.

Прием номинаций на шестую ежегодную премию «Аврора» открыт, и в этом году была добавлена специальная форма анкеты, которая позволит номинировать тех, кто по личной инициативе или в рамках должностных обязанностей внес особый вклад в борьбу с глобальной вспышкой коронавируса.

Любой желающий может номинировать на премию людей, рискующих собственной жизнью, здоровьем, свободой, репутацией или благополучием ради спасения других. Заполненные на сайте заявки оценивает высококвалифицированный Экспертный совет (в 2020 году в него входили 50 специалистов). Окончательное решение относительно героев «Авроры» и лауреата премии принимает Отборочная комиссия.

Отборочную комиссию премии «Аврора» возглавляет директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи. Также в нее входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, основатель «Врачей без границ» и бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр и другие известные деятели. Почетные сопредседатели комиссии – всемирно известный правозащитник и активист борьбы за мир Бенджамин Ференц и обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) – это международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям и их исключительным достижениям в деле спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. Премия вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В период с 2015 по 2023 год (в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год,) лауреат премии «Аврора» получает награду в размере 1 млн долларов и уникальную возможность продолжить эстафету добра, поддержав организации, вдохновившие его гуманитарную деятельность.