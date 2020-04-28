Безработные из Армении смогут получить онлайн-образование на Coursera в случае подачи заявок через госструктуры

Безработные из Армении смогут получить онлайн-образование на Coursera в случае подачи заявок через госструктуры
28 апреля 2020 - 17:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Платформа онлайн-обучения Coursera предлагает более 3800 бесплатных курсов по 400 специальностям обращающимся в государственные учреждения гражданам, лишившимся работы из-за пандемии коронавируса.

Правительственные учреждения по всему миру, включая Армению, могут подать заявку на доступ к бесплатным курсам Coursera до 30 сентября (ранее стоимость услуги за год составляла 399 долларов). Этот процесс не доступен только странам, находящимся под санкциями США.

Зарегистрированные на курсы граждане могут пройти их до конца года и получить профессиональную квалификацию.

Coursera является партнером ряда крупных организаций, таких как Google IT Support или IBM z/OS, это позволяет пользователям платформы приобретать высокую квалификацию, требуемую в таких компаниях.

Coursera - проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер.

Проект сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе курсы по различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на сайте Coursera.

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