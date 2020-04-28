ООН призвала страны создавать новую экономику, а не ждать возвращения к «старой нормальности»
28 апреля 2020 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - ООН призывает правительства всех стран предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии. Об этом говорится в докладе ООН «Дорожная карта по немедленному социально-экономическому ответу на Covid-19».
«Возвращения к «старой нормальности» не будет, правительства должны действовать, чтобы создавать новую экономику и больше рабочих мест», - говорится в документе, пишет ТАСС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее представил доклад с анализом основных социально-экономических угроз в связи с пандемией коронавируса.
«Одним из ключевых компонентов работы ООН является сохранение жизней, защита людей, воссоздание лучших условий для общества после того, как под эгидой Всемирной организации здравоохранения будет дан ответ угрозе здоровья», - говорится в докладе.
В ООН назвали три «краеугольных камня ответных действий». Первый - это работа Фонда солидарности (Solidarity Response Fund, создан в марте по инициативе ВОЗ для финансирования борьбы с коронавирусом) в борьбе с инфекцией под контролем Фонда ООН и Швейцарского благотворительного фонда для устранения немедленной угрозы здоровью людей. Второй - это реализация плана ООН по глобальному гуманитарному ответу на пандемию. И третий - это выполнение плана ООН по социально-экономическому восстановлению.
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