Коронавирус в регионе: Ситуация в РА, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 511 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 156 человек выздоровели, в режиме карантина находятся 5085 человек, под наблюдением - 558. В стране зарегистрировано 6 смертей от коронавируса.

В Иране число заражений достигло 92,584, из них 5877 - со смертельным исходом, сообщил советник министра здравоохранения страны Алиреза Вахабзаде. По его словам, выздоровели 72,439 человек.

Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 6411 до 93,558 человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба. Это рекордный для России суточный прирост. Таким образом, Россия обогнала Иран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на 8-е место в мире по этому показателю, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. При этом в стране выздоровели 8456 жителей, скончались - 867.

В Турции зафиксирован 112,261 случай вируса. Страна занимает в списке самых зараженных стран 7 место. Общее число умерших от болезни достигло 2900 человек. Выздоровели около 34 тысяч пациентов.

В Азербайджане подтверждено 1678 случаев заражения, из которых с летальным исходом - 22 случая. Еще 1162 пациента выздоровели.

В Армении, по состоянию на 28 апреля, выявлено 1867 случаев Covid-19, 866 человек выздоровели, 30 - скончались. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая.