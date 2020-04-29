В РФ почти 100,000 случаев Covid-19: В Москве готовятся развернуть временные госпитали на 10,000 коек
29 апреля 2020 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом, сообщается на сайте федерального оперативного штаба. Общее число заболевших увеличилось до 99,399 человек.
Вылечились от коронавируса за сутки 1830 пациентов – это рекордный для России показатель. Общее число выздоровевших превысило 10,000 человек. Умерли за сутки 108 пациентов с коронавирусом – также рекордный прирост. С начала эпидемии в России скончались 972 человека, пишут «Ведомости».
Таким образом, к 29 апреля в России 88,141 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Россия занимает восьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав за последние три дня Китай и Иран по этому показателю.
Между тем, власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10,000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях. Список конкретных объектов пока не уточняется. По словам Собянина, фактическое использование новых временных госпиталей будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.
Столичные власти также решили разрешить отправлять пациентов на долечивание во временные медицинские госпитали, которые строятся при основных клиниках, сообщил Собянин.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило 3.1 млн, из которых выздоровели более 935 тысяч человек, скончались около 218 тысяч.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Граждан Армении из Москвы в Ереван больше не будут привозить бесплатно Во время следующих рейсов при поддержке меценатов и благотворительных организаций посольство сможет помочь ограниченному числу граждан
5 человек задержаны по делу о вооруженном инциденте в армянском Гаваре Заведено уголовное дело
Google сделал бесплатными видеоконференции Meet Бесплатный тариф позволит создавать звонки масштабом до 100 участников
Армения откроет сухопутный коридор для возвращающихся из Европы граждан Грузии 1, 8 и 15 мая граждане Грузии прибудут в Ереван на рейсе авиакомпании «Белавия»