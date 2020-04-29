В РФ почти 100,000 случаев Covid-19: В Москве готовятся развернуть временные госпитали на 10,000 коек

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом, сообщается на сайте федерального оперативного штаба. Общее число заболевших увеличилось до 99,399 человек.

Вылечились от коронавируса за сутки 1830 пациентов – это рекордный для России показатель. Общее число выздоровевших превысило 10,000 человек. Умерли за сутки 108 пациентов с коронавирусом – также рекордный прирост. С начала эпидемии в России скончались 972 человека, пишут «Ведомости».

Таким образом, к 29 апреля в России 88,141 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Россия занимает восьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав за последние три дня Китай и Иран по этому показателю.

Между тем, власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10,000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях. Список конкретных объектов пока не уточняется. По словам Собянина, фактическое использование новых временных госпиталей будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

Столичные власти также решили разрешить отправлять пациентов на долечивание во временные медицинские госпитали, которые строятся при основных клиниках, сообщил Собянин.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило 3.1 млн, из которых выздоровели более 935 тысяч человек, скончались около 218 тысяч.