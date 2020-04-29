Азербайджанцы впервые с 2019 года применили миномет в Карабахе

PanARMENIAN.Net - 29 апреля, около 15:00 и 17:25 (по Еревану), на восточном участке (Мартуни) линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск в направлении армянских позиций ВС Азербайджана применили минометы калибра 60 мм. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

В результате инцидента подразделения Армии обороны Арцаха не понесли потерь. После ответных действий, предпринятых армянскими подразделениями, активность противника была подавлена.

«Это первый с июня 2019 года случай применения азербайджанскими ВС минометов в направлении армянских позиций. В течение дня на различных участках линии соприкосновения были зафиксированы нарушения режима перемирия также с использованием стрелкового оружия.

По положению на данный момент ситуация на передовой спокойная. Передовые подразделения АО НКР продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу», – говорится в сообщении АО Арцаха.

21 апреля подразделения противовоздушной обороны Армии обороны НКР сбили азербайджанский беспилотный летательный аппарат типа ORBITER, вошедший в воздушное пространство Арцаха.