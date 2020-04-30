В Армении за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса - 134
30 апреля 2020 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 30 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Это рекордный суточный прирост для страны, до этого больше всего новых случаев было зарегистрировано 2 апреля - 92.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2066. Еще 29 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 929.
Скончались еще 2 человека. Всего летальных исходов 32 - от коронавируса, еще 2 - от других заболеваний.
Проведено более 21 тысячи тестирований.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
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