В России установлен новый суточный рекорд случаев коронавируса - более 7000

PanARMENIAN.Net - В России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом за последние сутки в 85 регионах. Это рекордное для страны число новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболело уже 106,498 человек.

Умер за последние сутки 101 пациент с коронавирусом, общее число жертв выросло до 1073 человек. Вылечилось от коронавируса 1333 человека за сутки, с начала эпидемии - 11,619 человек, пишут «Ведомости».

Москва продолжает лидировать по числу выявленных случаев заражения коронавирусом - за сутки диагноз подтвердился у 3093 жителей столицы. Всего в Москве заражены 53,739 человек.

Россия занимает восьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

В первую пятерку стран по заболеваемости коронавирусом входят Соединенные Штаты (более 1 млн подтвержденных случаев заражения), Испания (почти 237,000), Италия (около 203,600), Франция и Германия (более 166,000 случаев в каждой). Россию также опережают по числу выявленных случаев Великобритания, где насчитывается 166,441 заболевший, и Турция с 117,589 подтвержденными случаями заражения.