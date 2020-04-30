В России установлен новый суточный рекорд случаев коронавируса - более 7000
30 апреля 2020 - 14:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом за последние сутки в 85 регионах. Это рекордное для страны число новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболело уже 106,498 человек.
Умер за последние сутки 101 пациент с коронавирусом, общее число жертв выросло до 1073 человек. Вылечилось от коронавируса 1333 человека за сутки, с начала эпидемии - 11,619 человек, пишут «Ведомости».
Москва продолжает лидировать по числу выявленных случаев заражения коронавирусом - за сутки диагноз подтвердился у 3093 жителей столицы. Всего в Москве заражены 53,739 человек.
Россия занимает восьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
В первую пятерку стран по заболеваемости коронавирусом входят Соединенные Штаты (более 1 млн подтвержденных случаев заражения), Испания (почти 237,000), Италия (около 203,600), Франция и Германия (более 166,000 случаев в каждой). Россию также опережают по числу выявленных случаев Великобритания, где насчитывается 166,441 заболевший, и Турция с 117,589 подтвержденными случаями заражения.
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