ООН: Более 1.6 млрд человек в мире могут остаться без средств к существованию

PanARMENIAN.Net - Более 1.6 млрд жителей планеты, работающих без официального контракта, могут лишиться заработка в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ) ООН.

Отмечается, что эти люди защищены менее других : в чрезвычайных ситуациях они не могут рассчитывать на пособие по безработице или какую-либо другую социальную поддержку. Около 430 млн предприятий в мире находятся на грани приостановки работы в связи с пандемией, а это значит, что сотни миллионов людей рискуют потерять доход.

Генеральный директор МОТ Гай Райдер призвал правительства принять срочные меры, чтобы защитить самые уязвимые слои населения, людей, которые более других пострадали в результате возникшего на рынке труда кризиса. «Для миллионов людей отсутствие дохода означает, что им нечего есть, их безопасность - под угрозой, а будущее неизвестно. Миллионы предприятий едва держатся на плаву. У них нет накоплений или доступа к кредитам. Без помощи они просто исчезнут», - отметил Райдер.

Как указывают эксперты организации, всего в мире работают 3.3 млрд человек, два млрд из них – заняты в неформальном секторе экономики, из них 1.6 млрд могут в ближайшее время остаться без работы.

По оценкам МОТ, доходы людей, занятых в неформальном секторе, за первый месяц карантина снизились на 60%. Некоторые регионы пострадали больше других: например, в Африке и странах Латинской Америки этот показатель составляет 80%, а для Европы и Центральной Азии – 70%.

По прогнозам специалистов, в глобальном масштабе во втором квартале текущего года длительность рабочего дня сократится на 10.5%, что равносильно потере 305 млн рабочих мест. Это более мрачный прогноз, по сравнению с предыдущей оценкой о сокращении рабочего времени на 6.7% (195 млн рабочих мест).

Во многих регионах ситуация развивается по еще более пессимистичному сценарию. Страны Европы и Центральной Азии, например, ждет сокращение рабочих часов на 11.8%.

В МОТ призывают принять конкретные меры, чтобы поддержать не только людей, работающих без контракта, но и сами предприятия, особенно малый бизнес. Как подчеркивают в МОТ, очень важно наладить международное сотрудничество, в частности облегчить долговое бремя для стран с низким уровнем дохода, чтобы и они могли принять пакеты мер по стимулированию экономики, как это сделали более богатые государства. По мнению экспертов, только так можно добиться эффективного и устойчивого восстановления на глобальном уровне.

Всего в мире коронавирус выявлен у более 3.2 млн людей, из которых скончались около 228 тысяч, выздоровели более 982 тысяч.