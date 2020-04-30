В РФ 9 мая массово исполнят песню «День победы»: Путин обещал присоединиться
30 апреля 2020 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В России предложили 9 мая в 19:00 выйти на балконы и спеть всей страной песню «День победы». Инициативу согласился поддержать президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с волонтерами.
«Я с удовольствием поддержу эту идею, нужно только выбрать форму участия, обязательно над этим подумаю. Даже не сомневайтесь: я буду душой и сердцем вместе с вами», – ответил Путин, пишут «Ведомости».
На протяжении последних пяти лет президент принимал участие в акции «Бессмертный полк». Путин обычно нес в колонне портрет отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне.
В этом году «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за коронавируса. Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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