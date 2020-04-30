Samsung планирует создать 250-мегапиксельную камеру для смартфона
30 апреля 2020 - 19:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Современные передовые смартфоны уже могут похвастаться камерами на 108 Мп. Как утверждают источники, компания Samsung намерена создать 250-мегапиксельную камеру для смартфона, а в конечном итоге представить и 600-мегапиксельную, пишет Ferra.ru.
Создание 250-Мп датчика запланировано в краткосрочной перспективе, а 600-Мп - в долгосрочной. Это основная цель Samsung - компания хочет сделать камеру, которая будет конкурентом человеческому глазу.
По информации источника, Samsung уже работает над 250-Мп сенсором. Он может достигать дюйма в диагонали. Кроме того, утверждается, что компания уже почти закончила разработку 150-Мп датчика. Первые смартфоны с ним можно ожидать во второй половине 2020 года, скорее всего, в следующем флагмане Galaxy Note 20 Ultra.
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