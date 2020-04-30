Samsung планирует создать 250-мегапиксельную камеру для смартфона

PanARMENIAN.Net - Современные передовые смартфоны уже могут похвастаться камерами на 108 Мп. Как утверждают источники, компания Samsung намерена создать 250-мегапиксельную камеру для смартфона, а в конечном итоге представить и 600-мегапиксельную, пишет Ferra.ru.

Создание 250-Мп датчика запланировано в краткосрочной перспективе, а 600-Мп - в долгосрочной. Это основная цель Samsung - компания хочет сделать камеру, которая будет конкурентом человеческому глазу.

По информации источника, Samsung уже работает над 250-Мп сенсором. Он может достигать дюйма в диагонали. Кроме того, утверждается, что компания уже почти закончила разработку 150-Мп датчика. Первые смартфоны с ним можно ожидать во второй половине 2020 года, скорее всего, в следующем флагмане Galaxy Note 20 Ultra.