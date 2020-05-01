Госдеп США: Армения и Азербайджан имеют больше БМП, чем должны
1 мая 2020 - 18:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Госдеп США опубликовал доклад под названием «Выполнение соглашений и обязательств по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению до 2020 года и их соблюдение», согласно которому Армения и Азербайджан в настоящее время располагают большим количеством боевых машин пехоты (БМП), чем они должны иметь в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Согласно докладу, несмотря на то, что обе страны продолжают выражать свою полную поддержку договору, «общий объем их оснащения боевыми машинами пехоты (БМП) в 2019 году по-прежнему превышал установленные Договором предельные значения».
В докладе отмечается, что вызывает обеспокоенность также невыполнение странами ряда других обязательств, предусмотренных ДОСВЕ. Кроме того, Азербайджан также не уведомил по крайней мере об одном крупном военном учении за 2019 год, несмотря на то, что страна обязана сделать это согласно Венскому документу.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже.
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