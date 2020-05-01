Китай отклоняет предложения ВОЗ на участие в расследовании по возникновению коронавируса

PanARMENIAN.Net - Китай отклонил неоднократные просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединиться к расследованию относительно возникновения коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа в интервью Sky News.

Он сообщил, что ВОЗ делала такие предложения Госкомздраву Китая и властям, однако не получила приглашения.

«Мы знаем, что ведется национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться», - заявил чиновник.

По его словам, выявить источники происхождения вируса очень важно.

«Суть в том, что мы должны знать как можно больше, чтобы не допустить повторения подобного», – сказал Галеа, отметив, что не видит причин для отказа со стороны Китая.

По словам представителя ВОЗ, организация также не получила доступа к записям двух уханьских лабораторий, исследующих вирусы.

«Судя по всем имеющимся свидетельствам, коллеги ВОЗ по нашей трехуровневой системе убеждены, что вирус произошел из Уханя, но это естественный, а не искусственный вирус», – добавил Галеа.

Ранее замглавы МИД КНР Юэ Юйчэн в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Китай выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения истоков коронавируса. При этом Юэ Юйчэн выступил против того, чтобы «Китай находился на скамье подсудимых без каких-либо доказательств вины».

Коронавирус произошел в конце 2019 года в китайском городе Ухань, откуда начал распространяться по всему миру. Сейчас зараженные есть в 187 странах, подтверждено более 3.2 млн случаев заражения.