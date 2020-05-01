В РФ установлен новый суточный рекорд по числу случаев коронавируса - почти 8000

PanARMENIAN.Net - В России выявили 7933 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый рекорд числа заболевших за сутки. Общее число больных в России к 1 мая достигло 114,431 человека.

За последние сутки умерли 96 больных, общее число летальных исходов достигло 1169 человек. Вылечились 1601 человек за сутки. 100,042 человека продолжают лечение, пишут «Ведомости».

Москва продолжает лидировать по общему числу заболевших – всего в Москве зарегистрировано 57,300 случаев заболевания, 50,876 из них – активные.

Режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса, действовавший весь апрель, продлен в Москве и Подмосковье до 11 мая. В Брянской, Орловской, Ивановской, Омской и других областях был объявлен режим обязательного ношения масок в общественных местах.

Россия, по данным университета Джонса Хопкинса, – одна из восьми стран, общее число заразившихся коронавирусом в которых превысило 100,000 человек.

Коронавирус в мире был обнаружен у более чем 3.2 млн человек в 187 странах.