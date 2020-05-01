В Швеции открывают ресторан на одного посетителя прямо на лугу
1 мая 2020 - 18:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В Швеции 10 мая откроется необычный ресторан формата Bord focr En (со шведского - «стол для одного»). Он расположился на живописном лугу возле небольшого шведского городка Рансетер. Как следует из концепции, ресторан сможет принять одного человека в день, пишет «Коммерсант».
Основатели проекта Линда Карлсон и Расмус Перссон задумали воплотить эту идею после незапланированного визита пожилых родителей, которые решили неожиданно приехать в гости. Пара решила следовать всем мерам социального дистанцирования для безопасности старших родственников - Перссон, бывший шеф-повар, приготовил обед и передал его через окно к месту, где сидела родня.
Ресторан состоит из одного обеденного стола и стула посреди открытого поля. Там нет официантов, вместо этого каждое блюдо будет доставляться прямо из кухни в корзине с помощью системы канатов и шкивов. Меню будет меняться в зависимости от сезона, а все продукты для них будут заказываться у местных производителей.
Для обеспечения полной санитарной безопасности посетителей вся посуда будет очищаться дважды между каждым использованием, а обеденная зона тщательно дезинфицироваться.
Карлсон и Перссон планирует поддерживать работу ресторана до 1 августа и ждут на своем лугу всех посетителей вне зависимости от материального положения. Гости смогут заплатить по счету ту сумму, которую посчитают нужной.
В отличие от большинства стран ЕС, в борьбе с пандемией коронавируса сделавших ставку на карантин, Швеция решила обойтись без жестких запретов. Со временем некоторые ограничения все же были введены: с 27 марта на общественных мероприятиях могли собираться максимум 50 человек, закрылись почти все кинотеатры, театры и музеи и были отменены крупные спортивные мероприятия. Дома престарелых больше не принимали посетителей, а жителям рекомендовали по возможности перейти на режим удаленной работы.
Сейчас в Швеции более 21 тысяч зараженных, умерли 2653 человека, выздоровели - 1005.
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