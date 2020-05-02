В Грузии 7-я смерть от коронавируса, число инфицированных - 566

PanARMENIAN.Net - В Грузии зафиксирована еще одна смерть пациента, зараженного коронавирусом, это мужчина 83 лет. Об этом заявила директор первой университетской клиники Лали Тердзеладзе в эфире Первого канала.

«Мужчина поступил в клинику 4 апреля. У него был сахарный диабет», - сказала Тердзеладзе, пишет Sputnik-Georgia.

83-летний мужчина - седьмая жертва коронавируса в Грузии. Все погибшие – пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

К этому времени в Грузии коронавирусную инфекцию диагностировали у 566 человек, вылечились 207 пациентов. В карантине находятся 5320 человек, в стационаре под наблюдением медиков - 548.

В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.