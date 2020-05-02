В Грузии 7-я смерть от коронавируса, число инфицированных - 566
2 мая 2020 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии зафиксирована еще одна смерть пациента, зараженного коронавирусом, это мужчина 83 лет. Об этом заявила директор первой университетской клиники Лали Тердзеладзе в эфире Первого канала.
«Мужчина поступил в клинику 4 апреля. У него был сахарный диабет», - сказала Тердзеладзе, пишет Sputnik-Georgia.
83-летний мужчина - седьмая жертва коронавируса в Грузии. Все погибшие – пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.
К этому времени в Грузии коронавирусную инфекцию диагностировали у 566 человек, вылечились 207 пациентов. В карантине находятся 5320 человек, в стационаре под наблюдением медиков - 548.
В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.
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