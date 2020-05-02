Грузия хочет восстановить авиасообщение с некоторыми странами: Ведутся переговоры

PanARMENIAN.Net - Власти Грузии ведут переговоры о восстановлении авиасообщения с рядом стран. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Из-за распространения коронавируса с 21 марта в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Тогда же был установлен запрет на регулярное авиасообщение по всем направлениям.

По сообщению агентства гражданской авиации, запрет на авиасообщение будет снят 22 мая, однако это не окончательная дата, пишет Sputnik-Грузия.

«Мы уже думаем, что, возможно, восстановим регулярные рейсы в определенных направлениях со строгим соблюдением требований, но это будет зависеть от воли и ситуации в тех странах, с которыми мы ведем эти переговоры», - сказала Турнава.

Между тем, с какими конкретно странами Грузия ведет переговоры, глава Минэкомики уточнять не стала.

Ранее Турнава уже заявляла, что у Грузии есть амбиция стать одной из первых стран, которая откроется для туристов.

Между тем, премьер-министр Грузии Георгий Гахария ранее заявил, что границы страны вряд ли откроются до конца года.

Туристическая сфера одна из важных для Грузии, в которой трудоустроено больше всего граждан. Из-за коронавируса и закрытия границ уже в марте доходы от туризма упали на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Сейчас в Грузии выявлено 566 случаев коронавируса, из которых более 200 выздоровели, 7 скончались.