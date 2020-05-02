В США против коронавируса будут использовать препарат от Эболы

PanARMENIAN.Net - Медицинский регулятор Минздрава США FDA выдал экстренное разрешение на использование препарата ремдесивир (remdesivir) при уходе за пациентами с атипичной пневмонией Covid-19. Об этом глава FDA Стивен Хан сообщил в своем Twitter 1 мая.

Ремдесивир был изначально разработан американской биотехнологической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, а позднее показал эффективность в борьбе с возбудителями коронавирусов SARS и MERS.

«Хотя сведения о безопасности и эффективности использования ремдесивира при лечении госпитализированных с коронавирусом ограничены, исследуемый препарат показал во время клинических испытаний ускорение сроков выздоровления некоторых пациентов», - говорится в сообщении регулятора, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что в связи с отсутствием другого «адекватного, одобренного и доступного альтернативного лечения» и, согласно имеющимся научным данным, было установлено, что потенциальная польза от этого лекарства превышает возможные риски его использования.

Исследования относительно воздействия этого препарата против нового вируса SARS-CoV-2 проводятся учеными, в частности, в Китае, США и Германии.