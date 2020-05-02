В РФ за сутки - около 10,000 новых случаев коронавируса: Страна заняла 7-е место в мире по числу зараженных

PanARMENIAN.Net - В России выявили за последние сутки 9623 заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это новый рекорд числа заболевших за сутки. Общее число больных в России к 2 мая выросло до 124,054 человек в 85 регионах.

За последние сутки умерли 57 больных с коронавирусом, общее число связанных с Covid-19 летальных исходов достигло 1222 человек. Полностью выздоровели за сутки 1793 человека. Всего выздоровевших 15,013 человек. 107,819 продолжают лечение, пишут «Ведомости».

В оперативном штабе отметили, что 46.6% новых зараженных не имели клинических симптомов болезни. При этом, по словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране не зарегистрировали ни одного случая повторного заражения.

Москва продолжает лидировать по общему числу заболевших Covid-19 – всего в столице зарегистрировано 62,658 случаев заболевания.

Россия заняла 7-е место в мире по числу зараженных коронавирусом, обогнав Турцию, где число зараженных достигает 122,392.

Всего в мире коронавирус обнаружен у более чем 3.3 млн человек в 187 странах. Около 239 тысяч скончались от его последствий, больше 1 млн выздоровели.