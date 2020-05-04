Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 3.5 млн
4 мая 2020 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество случаев заражения коронавирусом в мире 4 мая превысило 3.5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 10:30 по ереванскому времени в мире зафиксировано 3,507,265 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - более 1.15 млн случаев. На втором месте Испания - более 217,000 человек, на третьем месте Италия - более 210,000 случаев.
Количество летальных случаев заболевания Covid-19 по всему миру превысило 247 тысяч. Более 1.1 млн человек вылечились.
Лидером по числу летальных исходов также является США - около 68 тысяч, на втором месте Италия - почти 29 тысяч, тройку лидеров завершает Испания, где умерли более 25 тысяч человек.
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Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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