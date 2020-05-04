Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 3.5 млн

Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 3.5 млн
4 мая 2020 - 10:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Количество случаев заражения коронавирусом в мире 4 мая превысило 3.5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 10:30 по ереванскому времени в мире зафиксировано 3,507,265 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - более 1.15 млн случаев. На втором месте Испания - более 217,000 человек, на третьем месте Италия - более 210,000 случаев.

Количество летальных случаев заболевания Covid-19 по всему миру превысило 247 тысяч. Более 1.1 млн человек вылечились.

Лидером по числу летальных исходов также является США - около 68 тысяч, на втором месте Италия - почти 29 тысяч, тройку лидеров завершает Испания, где умерли более 25 тысяч человек.

---------

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik
В Италии зафиксирован самый низкий суточный уровень смертности от коронавируса за месяц
Пасха на фоне вируса: Страхи по поводу переполненности грузинских церквей не оправдались
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Глава Минздрава Армении не исключил возможности 10,000 случаев коронавируса в стране к концу мая По его словам, все зависит от того, как хорошо население будет соблюдать нормы
В РФ второй день подряд за сутки выявили более 10,000 случаев коронавируса Общее число заболевших выросло до 145,268 человек
Глава армянского оператора Ucom отказался сесть под арест Его обвиняют в содействии даче взятки
В Армении есть повторные случаи заражения коронавирусом Повторные выявлены после пробного тестирования около 50 выздоровевших пациентов