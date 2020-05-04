Глава армянского оператора Ucom отказался сесть под арест

PanARMENIAN.Net - Соучредитель группы компаний «Галакси», председатель совета директоров компании Ucom Гурген Хачатрян распространил заявление, в котором, в частности, говорится, что предъявленное ему обвинение является «грубым вмешательством государства в свободную экономическую деятельность и личную жизнь».

28 апреля Гурген Хачатрян объявил, что от него прямо и косвенно требовали отчуждения Ucom на официальном уровне. Ходатайство о его задержании 3 мая было удовлетворено, он еще не арестован. Согласно обвинению, Хачатрян содействовал даче взятки.

«Констатируя вопиющее беззаконие данных процессов, ангажированность решений следственного органа и судов, не считаю целесообразным втягиваться в эти процессы и приобретать статус арестанта, способствуя развитию этих беззаконий. Сегодня замышляют разрушение бизнеса, пренебрегая социально- экономическими последствиями – я в этих замыслах не участвую», - заявил Хачатрян.

Он добавил, что Ucom является институциональной и мощной структурой, «и нет такого фактора, который сможет подорвать прочность компании». Обращаясь к партнерам, Хачатрян отметил, что «группа наших компаний твердо стоит на своих позициях и владеет ситуацией».

В свою очередь, адвокатская группа Хачатрянов заявила, что Служба национальной безопасности (СНБ) РА направила извещение супруге Гагика Хачатряна и супруге Гургена Хачатряна о явке в СНБ на допрос в качестве свидетелей в рамках следствия по уголовному делу в отношении их супругов.

Отмечается, что в силу ухудшающейся день ото дня эпидемиологической ситуации в РА, а также в силу того, что на попечении супруги Гургена Хачатряна имеются малолетние дети, выражается просьба считать неявку в СНБ уважительной, исходя исключительно из вышеупомянутых соображений. Однако поздно вечером было сообщено, что следственный орган не удовлетворился этими заявлениями и снова направил извещение женам о явке в СНБ.

Адвокаты назвали действия незаконными.

Акционерами компании являются Гурген и Артем Хачатрян, сыновья бывшего председателя комитета по госдоходам и бывшего министра финансов РА Гагика Хачатряна, а также их двоюродный брат Арам Хачатрян. Гагик Хачатрян в настоящее время находится под арестом и обвиняется в хищении крупных сумм денег, злоупотреблении служебным положением и совершении особо крупных хищений.