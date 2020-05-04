Глава Минздрава Армении не исключил возможности 10,000 случаев коронавируса в стране к концу мая
4 мая 2020 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Не исключено, что к концу мая в Армении будет зарегистрировано 10,000 случаев коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
По его словам, все зависит от того, как хорошо население будет соблюдать нормы для избежания распространения инфекции. Торосян отметил, что речь может идти как о 10,000 случаев, так и о 50,000, но цифра 10,000 вполне возможна на конец мая.
Он добавил, что если не соблюдать все меры предосторожности (необходимое расстояние, защитные маски, перчатки, избежание скоплений), то ситуация может выйти из-под контроля, и тогда в Армении может быть до 500,000 зараженных с тысячами летальных исходов.
Он добавил, что невозможно на год закрыться дома, нужно научиться жить в новых условиях, а система здравоохранения республики за время карантина подготовилась к принятию большего числа зараженных.
В Армении число случаев заражения достигло 2507. Общее число выздоровевших составляет 1071. Скончались 39 человек. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.
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