Иранская национальная валюта взамен риала получит название туман

PanARMENIAN.Net - Меджлис (парламент) Ирана утвердил в понедельник законопроект о переименовании и деноминации национальной валюты.

Согласно законопроекту, иранская национальная валюта будет называться туман. До этого официальным названием был риал. При обмене одному туману будут соответствовать 10,000 риалов. Таким образом, в ходе деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка, пишет ТАСС.

Замена валюты будет осуществляться постепенно. Период параллельного обращения тумана и риала продлится до трех лет. Центробанк обязан обеспечить начало переходного периода в течение двух лет после вступления в силу нового закона.

Правительство Ирана одобрило представленный ЦБ проект проведения денежной реформы еще в 2016 году. Затем в течение нескольких лет обсуждались детали законопроекта.

Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена в целях упрощения денежных расчетов. До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей. На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурировал риал, однако в повседневной речи иранцы почти всегда называли валюту туманом, что вносило определенную путаницу.