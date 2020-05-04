Иранская национальная валюта взамен риала получит название туман
4 мая 2020 - 19:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Меджлис (парламент) Ирана утвердил в понедельник законопроект о переименовании и деноминации национальной валюты.
Согласно законопроекту, иранская национальная валюта будет называться туман. До этого официальным названием был риал. При обмене одному туману будут соответствовать 10,000 риалов. Таким образом, в ходе деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка, пишет ТАСС.
Замена валюты будет осуществляться постепенно. Период параллельного обращения тумана и риала продлится до трех лет. Центробанк обязан обеспечить начало переходного периода в течение двух лет после вступления в силу нового закона.
Правительство Ирана одобрило представленный ЦБ проект проведения денежной реформы еще в 2016 году. Затем в течение нескольких лет обсуждались детали законопроекта.
Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена в целях упрощения денежных расчетов. До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей. На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурировал риал, однако в повседневной речи иранцы почти всегда называли валюту туманом, что вносило определенную путаницу.
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