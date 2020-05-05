В Армении за сутки выявлено 112 случаев коронавируса, 40 человек вылечились

PanARMENIAN.Net - В Армении 5 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2619. Еще 40 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 1111.

От вируса за сутки скончался еще 1 человек, по другим причинам - 2 человека. Всего летальных исходов 40 - от коронавируса, еще 6 - от других заболеваний.

За все время роведено около 26 тысяч тестирований.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.