В Швеции выделили 2 главные меры по борьбе с коронавирусом

В Швеции выделили 2 главные меры по борьбе с коронавирусом
5 мая 2020 - 19:05 AMT

PanARMENIAN.Net - В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, польза которых имеет научное обоснование. Об этом в заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке, пишет РБК.

«На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям», - сказал он.

По мнению Гизеке, преимущества остальных жестких мер в борьбе с вирусом не очевидно. В частности, Швеция не считает нужным ужесточать пограничный контроль, так как каждая страна имеет растущие очаги вируса, а поэтому беспокоиться об импорте болезни из-за рубежа смысла нет. «Закрытие границ - это бесполезное занятие», - сказал Гизеке.

«Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», - полагает эпидемиолог.

При этом Гизеке отметил высокую дисциплинированность шведов, которые прислушиваются к рекомендациям властей по соблюдению социальной дистанции. «Конечно, если бы они этого не делали, то темпы распространения инфекции в стране были бы заметно выше. Поэтому в некотором смысле можно сказать, что у нас в стране тоже действует какое-то подобие карантина», - пояснил ученый. В то же время, добавил он, шведы следуют правилам добровольно.

«Нам не требуется законов, обязывающих людей оставаться дома. В этом заключается важный принцип шведской стратегии - люди не глупы. Если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают», - отметил эпидемиолог, уточнив, что «такой принцип действовал бы в любой стране, не только в Швеции».

Согласно официальной статистике, в Швеции зафиксировано менее 25 тысяч заболеваний. По словам Гизеке, реальная цифра переболевших намного больше, потому что большинство носителей коронавируса - люди, у которых не наблюдается серьезных симптомов.

Швеция продемонстрировала нестандартный подход к борьбе с коронавирусом, отказавшись вводить жесткие ограничения. В стране открыты общественные места, кафе, начальные школы, детские сады, работает общественный транспорт. Мораторий введен только на собрание более 50 людей в одном месте, а ученики старших классов и высших учебных заведений переведены на онлайн-обучение. Правительство рекомендует гражданам соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать из дома и избегать контакта с пожилыми гражданами.

Photo. Getty Images
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