В Швеции выделили 2 главные меры по борьбе с коронавирусом
5 мая 2020 - 19:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, польза которых имеет научное обоснование. Об этом в заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке, пишет РБК.
«На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям», - сказал он.
По мнению Гизеке, преимущества остальных жестких мер в борьбе с вирусом не очевидно. В частности, Швеция не считает нужным ужесточать пограничный контроль, так как каждая страна имеет растущие очаги вируса, а поэтому беспокоиться об импорте болезни из-за рубежа смысла нет. «Закрытие границ - это бесполезное занятие», - сказал Гизеке.
«Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», - полагает эпидемиолог.
При этом Гизеке отметил высокую дисциплинированность шведов, которые прислушиваются к рекомендациям властей по соблюдению социальной дистанции. «Конечно, если бы они этого не делали, то темпы распространения инфекции в стране были бы заметно выше. Поэтому в некотором смысле можно сказать, что у нас в стране тоже действует какое-то подобие карантина», - пояснил ученый. В то же время, добавил он, шведы следуют правилам добровольно.
«Нам не требуется законов, обязывающих людей оставаться дома. В этом заключается важный принцип шведской стратегии - люди не глупы. Если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают», - отметил эпидемиолог, уточнив, что «такой принцип действовал бы в любой стране, не только в Швеции».
Согласно официальной статистике, в Швеции зафиксировано менее 25 тысяч заболеваний. По словам Гизеке, реальная цифра переболевших намного больше, потому что большинство носителей коронавируса - люди, у которых не наблюдается серьезных симптомов.
Швеция продемонстрировала нестандартный подход к борьбе с коронавирусом, отказавшись вводить жесткие ограничения. В стране открыты общественные места, кафе, начальные школы, детские сады, работает общественный транспорт. Мораторий введен только на собрание более 50 людей в одном месте, а ученики старших классов и высших учебных заведений переведены на онлайн-обучение. Правительство рекомендует гражданам соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать из дома и избегать контакта с пожилыми гражданами.
Photo. Getty Images
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Министр окружающей среды Армении подал в отставку Президент Саркисян подписал указ
В Армении чиновник за сутки побывал на 3 разных должностях До назначения на должность заместителя директора СНБ Кярамян был освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитета
Минздрав РА - При самом плохом сценарии коек для лечения больных коронавирусом не хватит По состоянию на 5 мая в Армении 1462 активных кейса при 2619 выявленных случаях заражения
ArchDaily: Новая архитектура в Армении строится на истории Издание представило армянские современные архитектурные проекты, построенные за последние десять лет