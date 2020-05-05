ArchDaily: Новая архитектура в Армении строится на истории

PanARMENIAN.Net - Один из самых популярных сайтов об архитектуре в мире ArchDaily представил статью о современной армянской архитектуре, которая, как отмечает издание, отвечает как старым традициям, так и сейсмоопасной географии страны.

В статье говорится, что Армения, известная своими средневековыми церквями, стала домом для современных проектов, которые переосмысливают привычные методы строительства и организационные принципы.

«Признавая репутацию прочных бетонных и каменных конструкций, современные архитекторы страны экспериментируют с различными материалами для создания более легких и более открытых конструкций», - говорится в материале.

При этом издание представило армянские современные архитектурные проекты, построенные за последние десять лет.

Центральная школа Дилижана, армянская архитектурная студия Storaket

Здание Центральной школы Дилижана расположено в городе Дилижан на севере Армении. В последние годы сфера образования в Дилижане находится в стадии развития, о чем свидетельствует появление в городе международной школы UWC Dilijan College и Научно-исследовательского центра Центрального банка Армении.

Международная школа-пансион UWC Dilijan, британское бюро Tim Flynn Architects

Одной из основных целей проекта UWC College Dilijan было создание армянской международной школы, которая намного превосходит обычную школу, путем интеграции комплекса современных зданий в естественную историческую среду. Знаменитый армянский туф и местный камень использовались в качестве основных строительных материалов, а экологически чистые «зеленые» стены и крыши использовались для постройки основного здания школы.

Офис компании BigBek, студия snkh

Офис армянской компании по разработке программного обеспечения BigBek расположен в здании ереванского завода по производству автомобилей советской эпохи под названием ErAZ, который в настоящее время превращается в бизнес-центр, где большую часть занимают офисы компаний растущего ИТ-сообщества Армении. Основной целью этого проекта было создание открытого рабочего пространства для 30 сотрудников со строгим функциональным использованием 177 квадратных метров.

Реконструкция здания Американского университета Армении, студия Storaket

Старое здание Американского университета Армении (AUA) имеет симметричную треугольную форму из туфа и базальта. Узкие прямоугольные ниши тянутся на всю высоту постройки, что делает ее визуально более легкой. Благодаря проекту реконструкции был создан интерьер, где архитектура советской эпохи гармонично сочетается с современной. Архитекторы добавили прозрачности и света благодаря использованию стекла и ламп.

Средняя школа «Айб», студия Storaket

Корпус C был создан для начальной школы, а в будущем будет использоваться для средней школы «Айб». Здание расположено напротив корпусов A и B, вмещающих 240 студентов. Архитектурная философия корпуса C, как и в случаях с первыми двумя зданиями, заключается в создании многофункциональной, открытой и инновационной образовательной среды.

Smart-центры, студия Пола Калустяна

Ориентированные на сельскую местность Smart-центры призваны уважать целостность сельской эстетики в сочетании с современным архитектурным дизайном, поддерживая аутентичность региона и одновременно поощряя прогрессивную идеологию. Каждый из кампусов центра - доказательство интегрированной в природу архитектуры, в них используются устойчивый эко-дизайн и возобновляемые источники энергии. В состав кампусов входят: аудитории для занятий, медпункты, мастерские, компьютерные залы, комнаты для собраний, зал для презентаций, библиотеки, рестораны и другие места для занятий в помещении и на открытом воздухе от спорта до развлечений, от искусства до сельского хозяйства, а также для семинаров по обучению детей и взрослых.