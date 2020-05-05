Минздрав РА - При самом плохом сценарии коек для лечения больных коронавирусом не хватит

PanARMENIAN.Net - В Армении в настоящее время для больных коронавирусом выделено 1550 коек, а фонд всей страны составляет около 12,000 коек. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По состоянию на 5 мая в Армении 1462 активных кейса при 2619 выявленных случаях заражения.

4 мая министр Торосян заявил, что число зараженных зависит от того, как хорошо население будет соблюдать нормы для избежания распространения инфекции. Он добавил, что если не соблюдать все меры предосторожности (необходимое расстояние, защитные маски, перчатки, избежание скоплений), то ситуация может выйти из-под контроля, и тогда в Армении может быть до 500,000 зараженных с тысячами летальных исходов.

По словам Торосяна, при одном из наихудших сценариев развития ситуации с распространением коронавируса в стране общее число случаев может достигнуть 524,032, из которых тяжелых – 26,202. В таком случае число необходимых коек во время пика достигнет 12,445.

Министр отметил, что необходимо сделать все, чтобы этого никогда не случилось.

Ранее Торосян говорил, что вскоре в стране возможно не будут госпитализировать бессимптомных зараженных и пациентов с легкими симптомами коронавируса.

В Армении число случаев заражения достигло 2619. Общее число выздоровевших составляет 1111. Скончались 40 человек. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.