Британия вышла на первое место в Европе по числу смертей от Covid-19

Британия вышла на первое место в Европе по числу смертей от Covid-19
6 мая 2020 - 10:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от Covid-19. По данным Национального бюро статистики страны (ONS), общее число жертв в стране превысило 32 тысячи человек.

В эту статистику включены не только умершие в больницах, но и случаи смерти с подозрением на Covid-19 на дому, в домах престарелых и хосписах, пишет BBC.

Британская газета Daily Telegraph пишет со ссылкой на официальные источники, что до введения жестких ограничительных мер в страну въехали по меньшей мере 20 тысяч человек, зараженных коронавирусом, и лишь менее 300 из них были отправлены в карантин. Далее издание делает нехитрые вычисления, опираясь на предоставленную ВОЗ формулу передачи инфекции, и пишет, что въехавшие больные инфицировали еще примерно 50 тысяч человек. И далее по цепочке.

По данным британского Хоум-офиса, с 1 января и по конец марта этого года в страну приехали 18,1 млн человек, в том числе из стран, пострадавших от Covid-19, но должных медицинских проверок организовано не было.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Британии выявлено более 196 тысяч случаев коронавируса.

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