VEON вышел из сделки по продаже Beeline армянскому оператору Ucom

VEON вышел из сделки по продаже Beeline армянскому оператору Ucom
6 мая 2020 - 11:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Крупный поставщик услуг связи и интернета Группа компаний VEON (торговая марка Beeline) вышла из переговоров с армянским оператором Ucom по поводу потенциальной сделки, в рамках которой армянская компания планировала приобрести Beeline. Об этом говорится в заявлении директора по корпоративным коммуникациям Группы VEON Кирана Тухей.

О намерении компании Ucom приобрести Beeline в Армении стало известно в конце 2019 года. Переговоры по сделке официально начались в середине января.

Позднее в Ucom начались внутренние проблемы между основателями компании Айком и Александром Есаянами и другими акционерами. Есаяны покинули компанию. 11 апреля Айк Есаян заявил, что предложил купить долю других акционеров (94%) за 22.1 млрд драмов. Позже он увеличил сумму до 34 млрд драмов. Однако продавать компанию им отказались.

Акционерами компании являются Гурген и Артем Хачатрян, сыновья бывшего председателя комитета по госдоходам и бывшего министра финансов РА Гагика Хачатряна, а также их двоюродный брат Арам Хачатрян. Гагик Хачатрян в настоящее время находится под арестом и обвиняется в хищении крупных сумм денег, злоупотреблении служебным положением и совершении особо крупных хищений. Гурген Хачатрян проходит по делу о содействии в получении взятки.

 Самое значимое
В Facebook и Messenger появится «заботливый лайк»В Facebook и Messenger появится «заботливый лайк»
В Facebook новая эмоция будет отображаться как обнимающий смайлик
Основатели Ucom увеличили предложение о покупке компании на $24 млнОснователи Ucom увеличили предложение о покупке компании на $24 млн
Они отметили, что предложение было представлено в устной форме
Samsung приостановил производство «раскладушки» Galaxy Z Flip из-за коронавирусаSamsung приостановил производство «раскладушки» Galaxy Z Flip из-за коронавируса
Один из сотрудников на заводе в Южной Корее, на котором собираются Galaxy Fold и Z Flip, оказался заражен вирусом
Армения разработает собственный дрон для посадки лесовАрмения разработает собственный дрон для посадки лесов
Речь идет о дорогостоящем оборудовании, которое будет не только летать, но и «выстреливать» семенами и саженцами
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Telegram теперь можно знакомиться
General Motors выпустит новый Hummer: Теперь это электромобиль
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro с камерой на 108 Мп
Ucom предлагает в 2 раза больше интернета на 2 года при покупке любого смартфона
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Французская торгово-промышленная палата обеспокоена последними событиями вокруг Гургена Хачатряна Палата распространила заявление.
Главы МИД Армении и РФ обсудили дальнейшие шаги по продвижению карабахского урегулирования Министры провели телефонную беседу
Министр культуры РФ заболела коронавирусом Болезнь протекает в легкой форме, министр работает из дома
Пашинян: Ни одно решение по Карабаху не будет реализовано, если оно будет неприемлемо для Армении и Арцаха По его словам, даже если в прошлом были власти, которые думали, что подпишут и решат проблему, то они переоценили свои силы