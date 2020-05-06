VEON вышел из сделки по продаже Beeline армянскому оператору Ucom
6 мая 2020 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупный поставщик услуг связи и интернета Группа компаний VEON (торговая марка Beeline) вышла из переговоров с армянским оператором Ucom по поводу потенциальной сделки, в рамках которой армянская компания планировала приобрести Beeline. Об этом говорится в заявлении директора по корпоративным коммуникациям Группы VEON Кирана Тухей.
О намерении компании Ucom приобрести Beeline в Армении стало известно в конце 2019 года. Переговоры по сделке официально начались в середине января.
Позднее в Ucom начались внутренние проблемы между основателями компании Айком и Александром Есаянами и другими акционерами. Есаяны покинули компанию. 11 апреля Айк Есаян заявил, что предложил купить долю других акционеров (94%) за 22.1 млрд драмов. Позже он увеличил сумму до 34 млрд драмов. Однако продавать компанию им отказались.
Акционерами компании являются Гурген и Артем Хачатрян, сыновья бывшего председателя комитета по госдоходам и бывшего министра финансов РА Гагика Хачатряна, а также их двоюродный брат Арам Хачатрян. Гагик Хачатрян в настоящее время находится под арестом и обвиняется в хищении крупных сумм денег, злоупотреблении служебным положением и совершении особо крупных хищений. Гурген Хачатрян проходит по делу о содействии в получении взятки.
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