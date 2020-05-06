Илон Маск назвал своего сына X Æ A-12
6 мая 2020 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Гендиректор Tesla Илон Маск и канадская певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) назвали своего общего сына X Æ A-12 Маск.
Певица объяснила значение имени. Теперь в соцсетях пользователи пытаются угадать произношение имени, пишет TJ.
Одни посчитали X римской цифрой, а другие - неизвестной переменной. В СМИ решили, что X может означать греческую букву chi. Большинство согласились, что Æ отсылает к лигатуре латинского происхождения, которая называется Ash. A-12 посчитали упоминанием самолета-разведчика Lockheed A-12, который имеет кодовое название «Архангел». Другие решили, что это просто математический пример. Наиболее популярной версией стало произношение X Ash Archangel («Икс Эш Архангел»). Есть и другой вариант - Саша Архангел.
Позже Граймс подтвердила часть догадок пользователей: «X - неизвестная переменная; Æ - мое эльфийское произношение Ai (любовь и/или искусственный интеллект); A-12 - предшественник SR-17 (наш любимый истребитель). У него нет ни оружия, ни противовоздушной обороны. Прекрасен в бою, но не опасен; A - Archangel, моя любимая песня (вероятно, отсылка к треку Burial)».
Маск уточнил название предшественника самолета-разведчика A-12 — SR-71, а не SR-17, но в остальном подтвердил интерпретацию Граймс.
4 мая у Маска и Граймс родился сын. Для певицы он стал первым ребенком, тогда как у основателя SpaceX уже есть пять детей от первого брака.
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