Главы МИД Армении и РФ обсудили дальнейшие шаги по продвижению карабахского урегулирования
6 мая 2020 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров 6 мая в ходе телефонной беседы обсудили дальнейшие шаги по продвижению карабахского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
«Проведен обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений, задачам взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, дальнейшим шагам по продвижению нагорно-карабахского урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в сообщении.
21 апреля Лавров заявил, что активно обсуждается поэтапный подход урегулирования карабахского конфликта, предложенный 15 апреля 2019 года в Москве. По словам министра, проект предполагает на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ни одно решение карабахской проблемы не может быть применено на практике, если оно неприемлемо для Армении и Арцаха.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Министр культуры РФ заболела коронавирусом Болезнь протекает в легкой форме, министр работает из дома
Латвия, Литва и Эстония откроют внутренние границы с 15 мая В Латвии, по данным на 6 мая, коронавирусная инфекция была выявлена у 900 человек
Минздрав Армении: Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, цифры растут Число людей с пневмонией также увеличивается
У сотрудника аппарата парламента Армении подтвердился коронавирус Круг его контактов установлен и изолирован