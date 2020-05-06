Главы МИД Армении и РФ обсудили дальнейшие шаги по продвижению карабахского урегулирования

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров 6 мая в ходе телефонной беседы обсудили дальнейшие шаги по продвижению карабахского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Проведен обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений, задачам взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, дальнейшим шагам по продвижению нагорно-карабахского урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в сообщении.

21 апреля Лавров заявил, что активно обсуждается поэтапный подход урегулирования карабахского конфликта, предложенный 15 апреля 2019 года в Москве. По словам министра, проект предполагает на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ни одно решение карабахской проблемы не может быть применено на практике, если оно неприемлемо для Армении и Арцаха.