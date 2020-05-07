Мхитарян - «Арсеналу»: Мое время в Лондоне закончилось
7 мая 2020 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян, играющий в составе «Ромы» на правах аренды, дал понять, что не планирует возвращаться в лондонский клуб и желает продолжить карьеру в Италии на постоянной основе.
«Мое время в Лондоне закончилось, я надеюсь, что вы сможете договориться с «Ромой», потому что я хочу остаться здесь», - обратился футболист к лондонскому клубу, говоря о планах на будущее, пишет Corriere dello Sport.
По данным издания, «канониры» благодаря посредничеству агента Мино Райолы, который несколько недель вел переговоры, согласились снизить запрашиваемую цену за полузащитника с 25.2 млн евро (около 22 млн фунтов) до примерно 10 млн евро (8.7 млн фунтов).
Ранее главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался о выкупе армянского полузащитника Генриха Мхитаряна. «Я уже говорил это в прошлом и скажу вновь. Я хочу, чтобы Мхитарян остался в «Роме». Он также хочет остаться», - заявил тренер.
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