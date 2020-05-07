Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов
7 мая 2020 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что после пандемии коронавируса страна начнет принимать иностранных туристов с 1 июля, но для этого необходима тщательная работа правительства.
«С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Это мы сделаем как с обеспечением на сухопутных границах безопасного коридора с соседними странами, так и с обеспечением безопасного коридора с точки зрения двусторонних переговоров от туристически интересных для нас стран. Грузия будет одной из первых стран, которая откроет свои границы и инфраструктуру, чтобы принять иностранных гостей», - заявил премьер, пишет РИА Новости.
По его словам, все соответствующие ведомства должны тщательно работать для того, чтобы успеть за месяц подготовиться к этому.
7 мая число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 615, выздоровели 275 человек, 9 - скончались.
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