Спикер парламента РА: Пересмотр итогов Великой Отечественной недопустим для Армении

PanARMENIAN.Net - Попытки снижения значимости Великой Отечественной войны, а также переосмысления ее итогов являются недопустимыми для Армении. Об этом 7 мая в ходе онлайн-конференции парламентского собрания «Эстафета памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил спикер Национального собрания (парламента) республики Арарат Мирзоян.

«Великая Отечественная война должна служить примером единого порыва разных народов и национальностей для защиты достоинства и свободы. Мы обязаны хранить память об этой войне и решительно противостоять любым попыткам принизить ее значение и пересмотреть ее итоги», - отметил спикер армянского парламента, пишет ТАСС.

По словам Мирзояна, армянский народ пожертвовал многим для достижения Победы в Великой Отечественной войне.

«Великая Победа была достигнута также благодаря самоотверженности и отваге более 600 тысяч армян. Сотни тысяч наших соотечественников во имя Победы пали на фронтах Великой Отечественной войны. Свыше 100 сыновей нашего народа удостоены звания Героя Советского Союза, в их числе и такие славные полководцы, как маршалы (Иван) Баграмян и (Амазасп) Бабаджанян. Хочу отметить роль наших разведчиков - Геворка и Гоар Вартанянов», - подчеркнул Мирзоян.

Как отметил председатель законодательного органа республики, мировое сообщество обязано сделать все для того, чтобы трагические события прошлого никогда не повторялись.

За годы Великой Отечественной войны из Советской Армении в армию было призвано более 600 тысяч человек. Более 70 тысяч армян были награждены орденами и медалями, 103 из них получили звание Героя Советского Союза. Более 60 генералов-армян в годы войны командовали крупными армейскими соединениями.