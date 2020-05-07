Спикер парламента РА: Пересмотр итогов Великой Отечественной недопустим для Армении
7 мая 2020 - 19:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Попытки снижения значимости Великой Отечественной войны, а также переосмысления ее итогов являются недопустимыми для Армении. Об этом 7 мая в ходе онлайн-конференции парламентского собрания «Эстафета памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил спикер Национального собрания (парламента) республики Арарат Мирзоян.
«Великая Отечественная война должна служить примером единого порыва разных народов и национальностей для защиты достоинства и свободы. Мы обязаны хранить память об этой войне и решительно противостоять любым попыткам принизить ее значение и пересмотреть ее итоги», - отметил спикер армянского парламента, пишет ТАСС.
По словам Мирзояна, армянский народ пожертвовал многим для достижения Победы в Великой Отечественной войне.
«Великая Победа была достигнута также благодаря самоотверженности и отваге более 600 тысяч армян. Сотни тысяч наших соотечественников во имя Победы пали на фронтах Великой Отечественной войны. Свыше 100 сыновей нашего народа удостоены звания Героя Советского Союза, в их числе и такие славные полководцы, как маршалы (Иван) Баграмян и (Амазасп) Бабаджанян. Хочу отметить роль наших разведчиков - Геворка и Гоар Вартанянов», - подчеркнул Мирзоян.
Как отметил председатель законодательного органа республики, мировое сообщество обязано сделать все для того, чтобы трагические события прошлого никогда не повторялись.
За годы Великой Отечественной войны из Советской Армении в армию было призвано более 600 тысяч человек. Более 70 тысяч армян были награждены орденами и медалями, 103 из них получили звание Героя Советского Союза. Более 60 генералов-армян в годы войны командовали крупными армейскими соединениями.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Музей двух героев ВОВ в Азербайджане превратили в чайхану Отмечается, что после выселения из села армян, азербайджанцы сделали все для переписывания истории села
Для ремонта АЭС в Мецаморе Армения привлечет средства, но не от РФ Министр также подчеркнул, что у Армении достаточно привлеченных кредитных средств, которые еще не использованы
Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов Но для этого необходима тщательная работа правительства, заявил премьер страны
Мхитарян - «Арсеналу»: Мое время в Лондоне закончилось По словам Мхитаряна, он хочет остаться в «Роме»