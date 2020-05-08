США разрешили компании Афеяна перейти ко второму этапу исследования вакцины от Covid-19

США разрешили компании Афеяна перейти ко второму этапу исследования вакцины от Covid-19
8 мая 2020 - 15:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило американской биотехнологической компании Moderna, основателем которой является американский инженер-технолог армянского происхождения Нубар Афеян, перейти ко второму этапу исследования созданной ею вакцины против коронавируса.

Он начнется довольно скоро. Компания сообщает, что третий этап исследования вакцины MRNA-1273 планируется на начало лета, пишет «Голос Америки».

Работы по созданию вакцины ведут и другие компании. На днях компании Pfizer и BioNTech заявили, что 5 мая больницам будет предоставлена вакцина для проведения испытаний.

Эти американская и немецкая компании отмечают, что если вакцина успешно пройдет испытания, то, возможно, она будет готова к широкому распространению в США до конца года, не следуя графику разработки вакцины в течение нескольких лет. В случае удачных испытаний уже в 2021 году возможно будет организовать производство вакцины.

Компании надеются, что FDA выдаст им разрешение на скорое начало испытаний. В них согласились принять участие около 360 человек разных возрастных групп.

Вакцина компании Афеяна, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса,- всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над проблемой работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.

Как изобретатель, предприниматель и генеральный директор, Нубар Афеян стал соучредителем и помог создать 40 компаний за свою 30-летнюю карьеру. Он также является основателем и генеральным директором компании Flagship Pioneering, которая внедряет системные инновации в области наук о жизни человека. Афеян в 2015 году стал сооснователем гуманитарной инициативы «Аврора».

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