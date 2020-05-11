Пашинян: В рамках антикризисных программ в Армении распределено более $145 млн

PanARMENIAN.Net - В рамках утвержденных правительством Армении 17 антикризисных программ для помощи гражданам в ситуации пандемии коронавируса распределено 70.3 млрд драмов (более $145 млн). Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В рамках утвержденных правительством 17 программ по положению на данный момент среди граждан и юрлиц распределено 70.3 млрд драмов», - написал он.

В марте индекс экономической активности в Армении сократился на 4.9% по сравнению с мартом 2019 года. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.