Пашинян: В рамках антикризисных программ в Армении распределено более $145 млн

Пашинян: В рамках антикризисных программ в Армении распределено более $145 млн
11 мая 2020 - 11:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках утвержденных правительством Армении 17 антикризисных программ для помощи гражданам в ситуации пандемии коронавируса распределено 70.3 млрд драмов (более $145 млн). Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В рамках утвержденных правительством 17 программ по положению на данный момент среди граждан и юрлиц распределено 70.3 млрд драмов», - написал он.

В марте индекс экономической активности в Армении сократился на 4.9% по сравнению с мартом 2019 года. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.

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