Россия - третья в мире по числу случаев коронавируса: Страна обошла Италию и Британию
11 мая 2020 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - За сутки в 84 регионах России выявили 11,656 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордное для России число выявленных случаев заражения за сутки. Оперштаб отмечает, что у 46.5% больных заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только при тестировании. С начала эпидемии коронавирусную инфекцию нашли уже у 221,344 человек.
Таким образом Россия обогнала Италию и Великобританию по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на третье место в мире по заболеваемости, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса, пишут «Ведомости».
В Италии, по последним данным, коронавирусом заразились 219,070 человек, в Великобритании - 220,449 инфицированных. При этом, по официальной статистике, жертв коронавируса в России в разы меньше: в Великобритании, по последним данным, скончалось 31,930 пациентов с коронавирусом, в Италии - 30,560 заразившихся. В России, по актуальным данным, умерло 2009 инфицированных (94 из них за последние сутки).
Большинство случаев заражения выявлено в Москве - диагноз подтвердился у 115,909 горожан с начала эпидемии.
В России вылечились от коронавирусной инфекции 5495 пациентов за сутки - также рекордный показатель. Общее число выздоровевших - 39,801 человек.
Коронавирус зафиксирован в 187 странах. Всего в мире заразилось уже более 4.1 млн человек, более 1.4 млн из них выздоровели, а около 283,000 инфицированных умерли.
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