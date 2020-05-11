Россия - третья в мире по числу случаев коронавируса: Страна обошла Италию и Британию

Россия - третья в мире по числу случаев коронавируса: Страна обошла Италию и Британию
11 мая 2020 - 12:37 AMT

PanARMENIAN.Net - За сутки в 84 регионах России выявили 11,656 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордное для России число выявленных случаев заражения за сутки. Оперштаб отмечает, что у 46.5% больных заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только при тестировании. С начала эпидемии коронавирусную инфекцию нашли уже у 221,344 человек.

Таким образом Россия обогнала Италию и Великобританию по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на третье место в мире по заболеваемости, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса, пишут «Ведомости».

В Италии, по последним данным, коронавирусом заразились 219,070 человек, в Великобритании - 220,449 инфицированных. При этом, по официальной статистике, жертв коронавируса в России в разы меньше: в Великобритании, по последним данным, скончалось 31,930 пациентов с коронавирусом, в Италии - 30,560 заразившихся. В России, по актуальным данным, умерло 2009 инфицированных (94 из них за последние сутки).

Большинство случаев заражения выявлено в Москве - диагноз подтвердился у 115,909 горожан с начала эпидемии.

В России вылечились от коронавирусной инфекции 5495 пациентов за сутки - также рекордный показатель. Общее число выздоровевших - 39,801 человек.

Коронавирус зафиксирован в 187 странах. Всего в мире заразилось уже более 4.1 млн человек, более 1.4 млн из них выздоровели, а около 283,000 инфицированных умерли.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
Ученые: Вспышки коронавируса могут повторяться на протяжении двух лет
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik
В РФ установлен новый суточный рекорд по числу случаев коронавируса - почти 8000
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Британии карантин продлили до 1 июня: Парикмахерские, пабы и рестораны откроются в июле С 13 мая полностью снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе
В США пришли гигантские «шершни-убийцы»: Кто это и наксолько они опасны? Гигантские шершни опасны и для человека
Пожар в хосписе в РФ: 10 человек погибли В момент начала пожара в здании находились 37 человек
В Армении приняли конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации За принятие конвенции проголосовали 79 депутатов, против - 12