В США пришли гигантские «шершни-убийцы»: Кто это и наксолько они опасны?
11 мая 2020 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В конце 2019 года в США обнаружили гигантских азиатских шершней, которых еще называют «шершнями-убийцами». Насекомые в длину составляют около двух дюймов (5см), и известны тем, что убивают медоносных пчел, отрывая им головы, и занимают ульи, постепенно уничтожая популяцию и без того исчезающих насекомых.
Гигантские шершни опасны и для человека. В Японии из-за атак таких шершней каждый год гибнут примерно 50 человек. Это шершни вида Vespa mandarinia, ареал обитания которых находится в Юго-Восточной Азии. Жало таких насекомых способно проколоть защитный костюм, который надевают садоводы.
Младший научный сотрудник лаборатории энтомологии и почвенной зоологии Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА Тигран Креджян в беседе с PanARMENIAN.Net рассказал некоторые подробности об опасном насекомом и о возможности его появления в Армении.
«Этот вид шершней сейчас активно распространяется не только в США, но и в Европе. Этот шершень является близким родственником распространенного в Армении шершня обыкновенного Vespa crabro и более крупного, распространенного в наиболее жарких областях страны, восточного шершня Vespa orientalis», - объяснил научный сотрудник.
По его словам, шершень опасен тем, что очень ядовитый, большой и содержит большую дозу яда.
«Японский подвид - Vespa mandarinia japonica - крупнее обычного и еще более агрессивен. Эти шершни отличаются тем, что сами инициируют нападение на человека», - отметил Креджян, добавив, что в США и Европе эти шершни угрожают популяции пчел, которые являются их любимой пищей.
По словам молодого ученого, вероятность появления в Армении этого вида шершней хоть и есть, но низкая, что обусловлено климатом страны и небольшим объемом импорта сельскохозяйственной продукции из Китая.
«Если даже азиатские шершни доберутся до Армении, они тут не приживутся: с одной стороны - неблагоприятный климат, а с другой - там, где им будет удобнее, уже обитает местный вид Vespa orientalis, который не пустит новичков», - сказал Креджян.
Он добавил, что местный вид тоже отличается крупным размером и агрессивностью. Это тоже опасный шершень, но не настолько, насколько Vespa mandarinia, так как избегает человека, предпочитая скалистые места с маленькими и большими деревьями.
«Если рассматривать другой аспект - угрозу пчеловодству, то наши шершни хоть и часто нападают на пчел, но пчелы хорошо защищаются. Урон несут только заброшенные улья, и то редко», - подчеркнул научный сотрудник.
Энтомологи подчеркивают, что шершни активнее ведут себя в конце лета-начале осени.
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