Пожар в коронавирусной больнице в Петербурге: Погибли 5 человек

PanARMENIAN.Net - Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, проводится эвакуация пациентов и персонала, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом.

Возгорание удалось локализовать на площади десять квадратных метров. Из больницы эвакуировали 150 человек. Причиной могла стать неисправность электрооборудования.

9 мая пожар произошел в больнице № 50 в Москве, где также лечили пациентов с Covid-19. В результате одна пациентка погибла, идет расследование.

Число случаев коронавируса в России превысило 221 тысячу.