Пожар в коронавирусной больнице в Петербурге: Погибли 5 человек
12 мая 2020 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, проводится эвакуация пациентов и персонала, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом.
Возгорание удалось локализовать на площади десять квадратных метров. Из больницы эвакуировали 150 человек. Причиной могла стать неисправность электрооборудования.
9 мая пожар произошел в больнице № 50 в Москве, где также лечили пациентов с Covid-19. В результате одна пациентка погибла, идет расследование.
Число случаев коронавируса в России превысило 221 тысячу.
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