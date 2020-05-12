«Евровидение-2020» пройдет онлайн и в форме специального шоу

PanARMENIAN.Net - Онлайн-концерты Eurovision Song Celebration («Чествование песен «Евровидения») будут проведены вместо полуфиналов 12 и 14 мая, а шоу Europe Shine A Light («Европа зажигает свет») - 16 мая, в день, когда должен был состояться финал крупнейшего телевизионного музыкального конкурса в мире. Такое решение организаторы «Евровидения-2020» - Европейский вещательный союз и пул из трех телекомпаний Нидерландов - приняли еще в конце апреля, пишет Deutsche Welle.

Из-за пандемии коронавируса конкурс «Евровидение-2020» отменили, а в здании арены в Роттердаме разместили госпиталь для лечения больных Covid-19.

12 мая, когда было запланировано проведение первого полуфинала конкурса, на официальном канале «Евровидения» в YouTube можно увидеть первый такой концерт. Он начнется в 22 часа по московскому времени. Видео песен стран-участниц будут показаны в том порядке, в котором исполнители вышли бы на сцену концертно-спортивного комплекса Ahoy. Организаторы обещают не просто трансляцию видео песен участников, но и сюрпризы.

Кроме того, в преддверии онлайн-концертов Европейский вещательный союз призвал поклонников записать свою версию песен участников этого года. Фрагменты из присланных фанатами видео будут показаны вместо традиционного для конкурса повтора отрывков выступлений исполнителей.

Однако во время онлайн-трансляции не будет голосования. Видеоклипы не могут стать заменой конкурсного исполнения непосредственно на сцене и в прямом эфире.

Армению на конкурсе в 2020 году должна представить популярная греческая певица армянского происхождения, участница британского X-Factor Атена Манукян.