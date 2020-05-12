Qatar Airways выделила 100,000 бесплатных билетов медработникам всех стран

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Qatar Airways подарит борющимся с коронавирусом медработникам 100,000 бесплатных билетов в качестве благодарности за их героическую работу в борьбе с пандемией.

Речь идет о билетах экономкласса. Раздача билетов начинается 12 мая и продлится по 18 мая. Участвовать в ней могут медработники из всех стран.

Для регистрации медикам нужно заполнить форму с данными на странице ThankYouHeroes, которую можно через сайт Qatar Airways.

Медработникам предлагают два бесплатных билета в оба конца для себя и своего спутника в любую точку мира, куда летает эта авиакомпания, на любую дату до 10 декабря этого года.

Чтобы процесс распределения билетов был более справедливым, каждая страна будет получать конкретную квоту на каждый день в зависимости от численности населения.