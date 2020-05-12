Ставшие причиной пожаров в Москве и Петербурге аппараты ИВЛ были произведены на одном заводе

PanARMENIAN.Net - Аппараты искусственной вентиляции легких, ставшие причиной пожаров в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве 9 мая и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были изготовлены на одном заводе. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

«По имеющимся данным, загоревшийся сегодня аппарат ИВЛ был произведен на Уральском приборостроительном заводе. Сгоревший ИВЛ в Москве также был произведен на этом же заводе», - сказал источник. По предварительным данным, причиной возгорания в московской больнице стало короткое замыкание, из-за чего вспыхнул кислород. «Более точные причины в Петербурге устанавливаются», - отметил собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что рассматриваются несколько версий возгорания аппарата ИВЛ в реанимационном отделении в больнице в Санкт-Петербурге, среди них короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.

В Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской больницы. В результате погибла пожилая женщина, подключенная к этому аппарату, были эвакуированы 295 человек, пятеро спасены.

Пять человек погибли 12 мая при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга.