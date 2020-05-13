ЕС может открыть границы для туристов: Еврокомиссия представит план

ЕС может открыть границы для туристов: Еврокомиссия представит план
13 мая 2020 - 09:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Европейская комиссия 13 мая утвердит всеобъемлющую стратегию, согласно которой страны ЕС смогут начать принимать туристов.

Таким образом страны попытаются помочь пострадавшей более всех остальных сфере туризма, пишет The Guardian.

Стратегия Еврокомиссии будет рекомендовать трехэтапный подход к открытию границ, объединяющий государства-члены «с аналогичными общими характеристиками рисков». Европейское агентство по борьбе с болезнями (ECDC) будет вести список регионов с низким уровнем распространения вируса, чтобы можно было отказаться от «общих карантинных мероприятий» в пределах Шенгенской зоны.

Ожидается, что пандемия коронавируса нанесет тяжелый урон туристической индустрии Европы, на долю которой приходится 10% экономической деятельности, и еще больше в Италии, Испании, Хорватии и Греции.

Всемирная туристская организация ООН заявляла, что число туристов в мире может сократиться на 20-30% в 2020 году, что приведет к глобальным убыткам в 450 млрд долларов.

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