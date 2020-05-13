ВС Азербайджана обстреляли жилые дома армянского села Беркабер
13 мая 2020 - 18:34 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана 13 мая открыли огонь в направлении села Беркабер Тавушской области Армении.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, противник из своих боевых опорных пунктов в 14:00 (по Еревану) обстрелял село из крупнокалиберного оружия, в результате чего повреждены жилые дома.
По словам представителя Минобороны РА Шушан Степанян, в результате соответствующих действий, предпринятых армянскими военнослужащими в направлении огневых точек противника, активность ВС Азербайджана была подавлена.
С армянской стороны пострадавших нет.
Судя по опубликованным фотографиям, азербайджанская сторона использовала крупнокалиберный 12.7 мм пулемет или снайперские винтовки.
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