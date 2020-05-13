ВС Азербайджана обстреляли жилые дома армянского села Беркабер

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана 13 мая открыли огонь в направлении села Беркабер Тавушской области Армении.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, противник из своих боевых опорных пунктов в 14:00 (по Еревану) обстрелял село из крупнокалиберного оружия, в результате чего повреждены жилые дома.

По словам представителя Минобороны РА Шушан Степанян, в результате соответствующих действий, предпринятых армянскими военнослужащими в направлении огневых точек противника, активность ВС Азербайджана была подавлена.

С армянской стороны пострадавших нет.

Судя по опубликованным фотографиям, азербайджанская сторона использовала крупнокалиберный 12.7 мм пулемет или снайперские винтовки.