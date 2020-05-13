В Армении возбудили уголовное дело по факту нарушений одного из министров образования
13 мая 2020 - 19:20 AMT
PanARMENIAN.Net - В Следственной комиссии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями одним из бывших министров образования и науки/ По заявлению СК, дело возбуждено по статье, предусматривающей наказание за злоупотребление, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.
Дело направлено в Специальную следственную службу республики. Следствие продолжается.
В то же время экс-министр образования и науки Армен Ашотян отметил, что на данный момент «лично еще не получил ни одного уведомления или письма» и не будет сейчас комментировать сообщение СК.
Он отметил, что как только будет названо имя министра, о котором идет речь, он и его адвокат будут доступны.
Армен Ашотян занимал пост министра образования и науки РА с 2012 по 2016 год.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Суд отказался освободить из-под ареста Кочаряна Ходатайство об освобождении Кочаряна под залог представила команда его адвокатов
ЕБРР прогнозирует падение ВВП Армении на 3.5% в 2020 году На 2021 год ЕБРР прогнозирует рост на уровне 5.5%
СК РФ отказался переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону Адвокат сестер отметил, что защита не согласна с определенной следствием квалификацией действий сестер
В Арцахе выявлено еще 6 случаев коронавируса Общее число случаев коронавируса в Арцахе достигло 20