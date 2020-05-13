В Армении возбудили уголовное дело по факту нарушений одного из министров образования

PanARMENIAN.Net - В Следственной комиссии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями одним из бывших министров образования и науки/ По заявлению СК, дело возбуждено по статье, предусматривающей наказание за злоупотребление, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.

Дело направлено в Специальную следственную службу республики. Следствие продолжается.

В то же время экс-министр образования и науки Армен Ашотян отметил, что на данный момент «лично еще не получил ни одного уведомления или письма» и не будет сейчас комментировать сообщение СК.

Он отметил, что как только будет названо имя министра, о котором идет речь, он и его адвокат будут доступны.

Армен Ашотян занимал пост министра образования и науки РА с 2012 по 2016 год.